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Погранслужба Молдавии сообщила о падении снаряда около КПП на границе с Украиной

Погранслужба Молдавии сообщила о падении снаряда около КПП на границе с Украиной

Неизвестный снаряд упал рядом с контрольно-пропускным пунктом «Паланка» на молдавско-украинской границе.

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