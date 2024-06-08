Развожаев: флот РФ уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Севастополе

Громкие звуки, которые слышали в районе Стрелецкой бухты в Севастополе, связаны с работой флота РФ. Военнослужащие уничтожили безэкипажный катер, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
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