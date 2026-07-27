Новое мироустройство, работа депутатов, приоритеты бюджета: о чем говорил Путин

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 27 июля 2026 года, встретился с депутатами Государственной думы восьмого созыва в Большом Кремлёвском дворце и обсудил итоги пятилетней законотворческой работы, взаимодействие законодательной и исполнительной власти, приоритеты предвыборного периода и задачи на ближайшую перспективу.
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