Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Война Запада с крупнейшей в мире бензоколонкой пока что идёт примерно как хохлячий контрнаступ, но ребята не унывают.

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Комментарии
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Сергей гоголи
Уничтожается  только Украинский и и Русский народ. Надо нам настоящие санкции объявлять против Европы, они же настоящие враги России.
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1 д.
Сг
Сергей гоголи
Санкции это не главное для Европы и Америки, для них главное убийство Украинцев и Русских
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23 час.

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