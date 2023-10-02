Война Запада с крупнейшей в мире бензоколонкой пока что идёт примерно как хохлячий контрнаступ, но ребята не унывают.
Война Запада с крупнейшей в мире бензоколонкой...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей гоголи
Уничтожается только Украинский и и Русский народ. Надо нам настоящие санкции объявлять против Европы, они же настоящие враги России.
Ответить
1 д.
Сг
Сергей гоголи
Санкции это не главное для Европы и Америки, для них главное убийство Украинцев и Русских
Ответить
23 час.
Свежие комментарии