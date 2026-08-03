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Почините и отдайте: за что Пашинян требует с России миллиарды долларов

Почините и отдайте: за что Пашинян требует с России миллиарды долларов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинул новое требование России. Пашиняну нужно 2 миллиарда долларов в год — именно такой, по его мнению, должна быть арендная плата за армянскую железную дорогу, которая сейчас находится под управлением ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД, стопроцентная «дочка» РЖД).

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Надо посчитать носатому, сколь бабла ввалил СССР в ее промышленность, жилье, гражданскую сферу, защиту границ плюс проценты и плюс-пользование чужими средствами ? Не забыть-МОРАЛЬНЫЙ УЩЕРБ ? МАЛО НОСАТОМУ НЕ ПРОКАЖЕТСЯ !!!
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