Почините и отдайте: за что Пашинян требует с России миллиарды долларов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинул новое требование России. Пашиняну нужно 2 миллиарда долларов в год — именно такой, по его мнению, должна быть арендная плата за армянскую железную дорогу, которая сейчас находится под управлением ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД, стопроцентная «дочка» РЖД).