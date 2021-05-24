Международный военно-технический форум «Армия-2021» в зоне ответственности Войск и сил на Северо-востоке России впервые планируется провести сразу на девяти площадках

Международный военно-технический форум «Армия» является базовой платформой для демонстрации лучших достижений научно-технической мысли, воплощенных в современных и перспективных образцах интеллектуального оружия, военной техники и технологий.
Международный военно-технический форум «Армия» является базовой платформой для демонстрации лучших достижений научно-технической мысли, воплощенных в современных и перспективных образцах интеллектуального оружия, военной техники и технологий.
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