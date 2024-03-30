Российский FPV-дрон уничтожил танк Leopard на донецком направлении

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Командир взвода беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подразделения "Южной" группировки войск с позывным Батайск сообщил об уничтожении танка Leopard на донецком направлении с помощью FPV-дрона, передает РИА Новости.
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