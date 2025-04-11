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Закон, порядок, государство

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад»

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад»

За проявленные в боях самоотверженность и героизм Андрей Белоусов вручил военнослужащим государственные награды.

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