Зеленский накануне промежуточных выборов в США много всего наговорил информагентству Bloomberg. Так, по словам Зеленского, президент США Трамп оказывает давление на Киев с целью добиться «капитуляции перед Россией», а последние действия США, по его мнению, направлены на то, чтобы заставить Украину пойти на уступки: «Я считаю, что были предприняты шаги, направленные на то, чтобы убедить Украину в необходимости капитуляции».