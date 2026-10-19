Зеленский накануне промежуточных выборов в США много всего наговорил информагентству Bloomberg. Так, по словам Зеленского, президент США Трамп оказывает давление на Киев с целью добиться «капитуляции перед Россией», а последние действия США, по его мнению, направлены на то, чтобы заставить Украину пойти на уступки: «Я считаю, что были предприняты шаги, направленные на то, чтобы убедить Украину в необходимости капитуляции».
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