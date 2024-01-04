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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе спросили, могут ли свобода и роль в «ПСЖ» убедить его остаться. Он ответил: «А раньше я что, не был важным игроком?»

Мбаппе спросили, могут ли свобода и роль в «ПСЖ» убедить его остаться. Он ответил: «А раньше я что, не был важным игроком?»

После победы над «Тулузой» (2:0) в матче за Суперкубок Франции журналист RMC Sport спросил у Мбаппе: «Может ли эта свобода, которую дает вам тренер, о которой он рассказывает на пресс-конференциях.

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