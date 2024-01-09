Светский подход к испуганцам

7 января Святейший Патриарх Кирилл дал рождественское интервью каналу "Россия-1". В числе всего прочего Святейшему был задан такой вопрос:- Как Вы знаете, есть у нас такие люди, которые не захотели стать сильнее и два года назад, в феврале 2022 года, стали уезжать из страны, — их все чаще называют «испуганцы».