Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Светский подход к испуганцам

7  января   Святейший  Патриарх   Кирилл  дал  рождественское  интервью      каналу  "Россия-1".  В  числе  всего  прочего   Святейшему  был   задан  такой  вопрос:- Как Вы знаете, есть у нас такие люди, которые не захотели стать сильнее и два года назад, в феврале 2022 года, стали уезжать из страны, — их все чаще называют «испуганцы».

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