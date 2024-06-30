Певец Юрий Шатунов наносил себе травмы из-за разбирательств с продюсером Разиным

Журналист Денис Сорокин рассказал, что скончавшийся от сердечной недостаточности 23 июня 2022 года певец Юрий Шатунов в связи с судами с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным из-за прав на песни наносил себе увечья от злости.