Уже несколько месяцев ходит много слухов о том, что завод «Автотор», расположенный в Калининграде, ищет новых партнеров.
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