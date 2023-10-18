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Военный эксперт Леонков рассказал о сложности перехвата бомб GLSDB  

  Согласно заявлению военного эксперта Алексея Леонкова в интервью с изданием «Известия», вооруженные силы Российской Федерации успешно перехватывают обычные ракеты, выпущенные украинскими войсками из реактивных систем залпового огня.

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