CNN: Израиль не принял решения по ответу на удар Ирана

Израиль не принял решения по ответу на удар Ирана. Об этом информирует телеканал CNN, пишет URA.RU. Уточняется, что по итогам многочасового заседания израильский военный кабинет не к единому мнению в этом вопросе.
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