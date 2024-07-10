🔥 В Ялте утром вспыхнули микроавтобус и легковушка На тушение пожара понадобился час, спасатели не допустили распространения огня на соседние автомобили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Крыму.
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🔥 В Ялте утром вспыхнули микроавтобус и легковушка На тушение пожара понадобился час, спасатели не допустили распространения огня на соседние автомобили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Крыму.