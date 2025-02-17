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Царьград

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Четырёхкратному чемпиону "Дакара" Матьё Бомелю ампутируют ногу: причины и показания врачей

Четырёхкратному чемпиону "Дакара" Матьё Бомелю ампутируют ногу: причины и показания врачей

Гонщик получил сложную травму, которая требует хирургического вмешательства со стороны врачей.Французский автогонщик Матьё Бомель, известный своими достижениями в ралли-рейдах, столкнулся с серьёзными последствиями аварии.

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