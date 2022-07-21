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Петржела о «Зените»: «Это уже бразильская команда, а не российская. Так много игроков из одной страны – это проблема»

Властимил Петржела высказался о бразильских легионерах «Зенита». В настоящее время их в команде семеро – Клаудиньо, Вендел, Малком, Дуглас Сантос, Родригао, Мантуан и Иван.

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