Петржела о «Зените»: «Это уже бразильская команда, а не российская. Так много игроков из одной страны – это проблема»

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Властимил Петржела высказался о бразильских легионерах «Зенита». В настоящее время их в команде семеро – Клаудиньо, Вендел, Малком, Дуглас Сантос, Родригао, Мантуан и Иван.