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Макдэвид признан лучшим игроком сезона НХЛ по версии ESPY. Он обошел Кучерова, Маккиннона и Мэттьюса

Награды ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly) Awards вручаются с 1993 года. Лауреаты премии, учрежденной телеканалом ESPN, определяются голосованием болельщиков.

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