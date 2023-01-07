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«Астон Вилла» не продаст Эмилиано Мартинеса зимой, несмотря на интерес нескольких клубов

Эмилиано Мартинес вряд ли уйдет из «Астон Виллы» этой зимой. После успешного выступления на чемпионате мира в составе сборной Аргентины голкипер привлек внимание нескольких клубов, пишет журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.

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