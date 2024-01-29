Bloomberg: от Байдена требуют мести Ирану после гибели американских солдат в Иордании

Удар беспилотника, убивший трех и ранивший более 30 американских солдат в Иордании, вызовет более решительную реакцию, нежели та, что США демонстрировали до сих пор в течение нескольких недель после атаки ХАМАС в октябре.
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