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Несекретные материалы

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Bloomberg: от Байдена требуют мести Ирану после гибели американских солдат в Иордании

Bloomberg: от Байдена требуют мести Ирану после гибели американских солдат в Иордании

Удар беспилотника, убивший трех и ранивший более 30 американских солдат в Иордании, вызовет более решительную реакцию, нежели та, что США демонстрировали до сих пор в течение нескольких недель после атаки ХАМАС в октябре.

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