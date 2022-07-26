Мировое обозрение

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Молоко дорожает в Казахстане из-за упаковки, заявили производители

Молоко дорожает в Казахстане из-за упаковки, заявили производители

Цены на молоко, соки и кондитерские изделия продолжают расти в Казахстане. По словам производителей, проблема заключается в подорожании картонной упаковки, большую часть которой в страну импортируют из-за рубежа, передает сайт телеканала КТК.

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