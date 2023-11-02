Кооператив ´Жилищный баланс´ предлагает выгодную альтернативу для решения квартирного вопроса.

Офисы кооператива работают во всех областных центрах Беларуси, Минске, Бобруйске и ПолоцкеКак решить жилищный вопрос и что делать, если на выплату кредита не хватает средств? Потребительский кооператив ´Жилищный баланс´ предлагает альтернативу банковскому кредиту.
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