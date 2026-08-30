Трихолог Варенова рассказала, есть ли связь между газировками и выпадением волос

Любовь к сладким газировкам не может стать причиной массовой алопеции. Об этом трихолог Татьяна Варенова рассказала в беседе с главредом «Стационар-пресс» Алексеем Никоновым.
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