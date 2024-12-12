Исследование: Общемозговые связи и их роль в предсказании человеческого интеллекта

Недавнее исследование, проведенное командой под руководством профессора Йонаса Тиле и доктора Кирстен Хильгер из I Университета Юлиуса-Максимилиана Вюрцбурга, изучает, как распределенные связи по всему мозгу определяют интеллект человека.