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Газета.ру

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Mitsubishi представила возрожденный внедорожник Pajero на шасси пикапа Triton

Mitsubishi представила возрожденный внедорожник Pajero на шасси пикапа Triton

Mitsubishi официально представила пятое поколение культового внедорожника Pajero, который возвращается на рынок спустя пять лет после прекращения выпуска предыдущей версии.

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