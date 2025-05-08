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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хорватский гандболист Хорват отстранен на 26 месяцев за удар соперника по лицу

Хорватский гандболист Иван Хорват, выступающий за австрийский клуб «Хард», дисквалифицирован на 26 месяцев за грубую игру.

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