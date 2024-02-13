Кандидат в президенты США Хейли оценила немыслимой позицию Трампа по НАТО

Экс-постпред Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Никки Хейли жестким образом подверг критике кандидата в президенты США Дональда Трампа, который заявил об отказе оборонять союзников по Североатлантическому альянсу при их конфронтации с Российской Федерацией.