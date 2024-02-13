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Кандидат в президенты США Хейли оценила немыслимой позицию Трампа по НАТО

Кандидат в президенты США Хейли оценила немыслимой позицию Трампа по НАТО

Экс-постпред Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Никки Хейли жестким образом подверг критике кандидата в президенты США Дональда Трампа, который заявил об отказе оборонять союзников по Североатлантическому альянсу при их конфронтации с Российской Федерацией.

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