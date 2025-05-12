12 мая заморозки добрались до Рязанской области: ждать ли «минус» 13 мая?

В одном из населённый пунктов региона зафиксировали понижение температуры до -1,8°C.Метеоролог Евгений Тишковец в своём tg-канале «Часовой погоды» сообщил, что ночью 12 мая заморозки добрались до Рязанской области.
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