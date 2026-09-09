Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Жителей Смоленской области ждет сокращенная рабочая неделя

Жителей Смоленской области ждет сокращенная рабочая неделя

Четырехдневная рабочая неделя для россиян наступит в начале ноября 2026 года, что связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября.

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