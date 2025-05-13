Фестиваль «Арт-технологии» в Набережных Челнах объединил молодых цифровых художников

Фото предоставлено Министерством культуры Республики Татарстан В арт-резиденции «Шатлык» в Набережных Челнах прошел фестиваль цифрового творчества «Арт-технологии», объединивший более сотни молодых художников, дизайнеров и медиаэнтузиастов со всей Республики Татарстан.
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