Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Европа начинает ограбление России

Европа начинает ограбление России

Автор: Дмитрий Родионов  Сначала они своруют доходы с активов, а потом и сами активы В Евросоюзе достигнут консенсус об использовании 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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