Европа начинает ограбление России

Автор: Дмитрий Родионов Сначала они своруют доходы с активов, а потом и сами активы В Евросоюзе достигнут консенсус об использовании 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии