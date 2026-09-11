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Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в 19 км от Шебалино в Республике Алтай

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в 19 км от Шебалино в Республике Алтай

В радиус 50 км от эпицентра попали 42 населенных пункта сразу четырех муниципальных образований Землетрясение магнитудой 3,5 зарегистрировали днем 10 сентября в Шебалинском районе Республики Алтай.

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