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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Жена Павла Прилучного показала свой отпуск и обычные будни (видео)

Жена актера Павла Прилучного, Зепюр Брутян не успела наладиться отдыхом, как окунулась в будни. Агата Муцениеце и Павел Прилучный продолжают сталкиваться с проблемами по алиментам на своих детей, однако новая супруга актера, Зепюр Брутян, стремится быть заботливой хозяйкой и активно поддерживать старших наследников Павла.

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