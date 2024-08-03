Жена Павла Прилучного показала свой отпуск и обычные будни (видео)

Жена актера Павла Прилучного, Зепюр Брутян не успела наладиться отдыхом, как окунулась в будни. Агата Муцениеце и Павел Прилучный продолжают сталкиваться с проблемами по алиментам на своих детей, однако новая супруга актера, Зепюр Брутян, стремится быть заботливой хозяйкой и активно поддерживать старших наследников Павла.