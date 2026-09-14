Трамп снова обвинил Зеленского в росте цен на дизель во всем мире (ВИДЕО)

Дональд Трамп снова обвинил Зеленского в росте цен на дизель во всем мире. Президент США заявил, что перебои с поставками российского топлива отражаются на мировом рынке и толкают цены вверх.
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