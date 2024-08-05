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Царьград

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В Сочи предъявили обвинение туристкам и их подельнику, убившим мужчину на пляже

В Сочи предъявили обвинение туристкам и их подельнику, убившим мужчину на пляже

По решению суда троицу заключили под стражу.Две туристки из Твери вместе со знакомым из Липецкой области до смерти забили 49-летнего мужчину на пляже в посёлке Вардане ночью 31 июля.

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