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Парламентская газета

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Маркетплейсы могут обязать обеспечивать безопасность доставки товаров

Маркетплейсы могут обязать обеспечивать безопасность доставки товаров

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил законопроект, обязывающий маркетплейсы обеспечивать безопасность доставляемых товаров, не допускать пересылку запрещенных веществ и идентифицировать получателей.

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