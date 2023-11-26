Девять фактов о Трансатлантической работорговле

Работорговля в Атлантике - одно из самых страшных преступлений против человечности в истории. В течение четырёх столетий жестокая и процветающая экономика развивалась вокруг порабощения и транспортировки миллионов африканцев через Атлантический океан по маршруту, известному как Средний проход.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии