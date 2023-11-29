Forbes: ВСУ впервые потеряли танк Leopard 1A5 после двух недель применения в бою

Украинские военные впервые потеряли в бою немецкий танк Leopard 1A5, пишет Forbes. Машина выехала на открытую местность днем и была поражена артиллерийским огнем, который российские военные корректировали с коптера.
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