Психолог Каракай: Главные критерии здоровой самооценки — стабильность и адекватность

Психолог Вероника Каракай объяснила, как самооценка влияет на достижение целей. Об этом пишет РИАМО. Она отметила, что самооценка формируется окружением, социумом, а впоследствии подтверждается жизненным опытом.
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