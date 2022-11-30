"Наташа, мы в шоке с Валерой": опасный хищник "терроризирует" район Приморья - видео

Жители Приморья поделились кадрами, на которые они запечатлели большого и опасного хищника. Так, по словам очевидцев, неподалеку от села Фроловка Партизанского района, люди засняли на камеру крупного тигра, который "прогуливался" прямо вдоль дороги.