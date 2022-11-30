"Наташа, мы в шоке с Валерой": опасный хищник "терроризирует" район Приморья - видео

Жители Приморья поделились кадрами, на которые они запечатлели большого и опасного хищника. Так, по словам очевидцев, неподалеку от села Фроловка Партизанского района, люди засняли на камеру крупного тигра, который "прогуливался" прямо вдоль дороги.
Жители Приморья поделились кадрами, на которые они запечатлели большого и опасного хищника. Так, по словам очевидцев, неподалеку от села Фроловка Партизанского района, люди засняли на камеру крупного тигра, который "прогуливался" прямо вдоль дороги.
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