Жителей Омска и области предупредили о возможных перебоях с газом. Проблемы могут возникнуть на следующей неделе и коснутся домов в Октябрьском округе и Омском районе.
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Жителей Омска и области предупредили о возможных перебоях с газом. Проблемы могут возникнуть на следующей неделе и коснутся домов в Октябрьском округе и Омском районе.