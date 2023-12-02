Запад признаёт победу России, но делает это только для того, чтобы обмануть русских и, возможно, предложить им невыгодный мир. Чем больше читаешь западных СМИ, тем явственнее видишь этот замысел.

ФОТО: AJDIN KAMBER/SHUTTERSTOCK АНДРЕЙ ПЕРЛА НАПУГАТЬ СВОИХ, ЧТОБЫ ОБМАНУТЬ РУССКИХ. СКРЫТЫЕ СМЫСЛЫ ВАЖНЫХ СТАТЕЙ В ЗАПАДНЫХ СМИ Запад признаёт победу России, но делает это только для того, чтобы обмануть русских и, возможно, предложить им невыгодный мир.