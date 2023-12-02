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Запад признаёт победу России, но делает это только для того, чтобы обмануть русских и, возможно, предложить им невыгодный мир. Чем больше читаешь западных СМИ, тем явственнее видишь этот замысел.

Запад признаёт победу России, но делает это только для того, чтобы обмануть русских и, возможно, предложить им невыгодный мир. Чем больше читаешь западных СМИ, тем явственнее видишь этот замысел.

ФОТО: AJDIN KAMBER/SHUTTERSTOCK АНДРЕЙ ПЕРЛА НАПУГАТЬ СВОИХ, ЧТОБЫ ОБМАНУТЬ РУССКИХ. СКРЫТЫЕ СМЫСЛЫ ВАЖНЫХ СТАТЕЙ В ЗАПАДНЫХ СМИ Запад признаёт победу России, но делает это только для того, чтобы обмануть русских и, возможно, предложить им невыгодный мир.

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