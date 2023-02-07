В Архангельске завершили проектирование трёх газопроводов для обеспечения газом жителей Левого берега

Общая протяженность объектов составит около 1,4 километра.Как сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ Архангельской области, они пройдут по улицам Дрейера, Пограничной и Зеленец, что создаст условия для газификации трех котельных и более 150 домовладений.