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Звезда фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот стала мамой в четвертый раз — это девочка

У актрисы и ее мужа Ярона Версано есть три старшие дочери «Чудо-женщина»Чудо-женщина снова стала мамой! 38-летняя Галь Гадот поделилась радостной новостью в своих социальных сетях, выложив фотографию с новорожденной малышкой Ори.

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