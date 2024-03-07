У актрисы и ее мужа Ярона Версано есть три старшие дочери «Чудо-женщина»Чудо-женщина снова стала мамой! 38-летняя Галь Гадот поделилась радостной новостью в своих социальных сетях, выложив фотографию с новорожденной малышкой Ори.