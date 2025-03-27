Почти все россиянки сталкивались с подделками косметики

С 1 марта 2025 года поэтапно вводится обязательная маркировка косметики и парфюмерии. Эксперты клиники косметологии ДК провели исследование и выяснили, как россиянки реагируют на поддельную косметику и что помогает им отличить оригинал от подделки.
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