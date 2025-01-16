Министр нацбезопасности Израиля пригрозил уйти в отставку из-за сделки по Газе

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир пообещал подать в отставку в случае, если правительство страны утвердит сделку с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.
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