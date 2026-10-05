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Царьград

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В Архангельской области за сутки 7 пожаров: пострадал один человек

В Архангельской области за сутки 7 пожаров: пострадал один человек

В Архангельской области за сутки ликвидировали семь возгораний, в том числе в жилых домах и частной бане; при пожаре в посёлке Шалакуша Няндомского округа госпитализирован один человек.

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