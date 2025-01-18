Штурмует крымский десант: как 56 полк ВДВ освобождал курские Леонидово и Александрию

Штурмует крымский десант: как 56 полк ВДВ освобождал курские Леонидово и АлександриюПодразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии при поддержке артиллерии и БпЛА освободили н.
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