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Царьград

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Латвийскому депутату Росликову выписан крупный штраф за защиту русского языка

Латвийскому депутату Росликову выписан крупный штраф за защиту русского языка

Латвийский депутат Алексей Росликов оштрафован за выступление в защиту русского языка после перехода на русский в парламенте.

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